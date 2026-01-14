Insólito: Intentó subir a un avión con el cadáver de su esposa en silla de ruedas

Un hecho tan insólito como perturbador se registró en el aeropuerto de Tenerife Sur, en el municipio de Granadilla de Abona, España. Un hombre de aproximadamente 80 años intentó abordar un avión empujando en una silla de ruedas el cadáver de su esposa, haciéndola pasar como una pasajera más.

El episodio ocurrió en el área de control de seguridad, cuando la pareja atravesó el arco detector de metales sin levantar sospechas. Sin embargo, una vigilante notó que la mujer no reaccionaba ante ningún estímulo, lo que despertó su preocupación.

Al acercarse para verificar su estado, la trabajadora confirmó lo peor: la mujer no respiraba y su temperatura corporal era anormalmente baja. De inmediato, avisó al supervisor y se activó el protocolo de emergencia del aeropuerto.

En cuestión de minutos, al lugar llegaron agentes de seguridad, efectivos de la Guardia Civil y personal forense para intervenir en la situación. Según testigos, el hombre empujaba la silla de ruedas con total normalidad, sin mostrar signos evidentes de nerviosismo.

Tras confirmarse el fallecimiento, el hombre fue detenido en el lugar. En un primer momento, responsabilizó a las instalaciones del aeropuerto; sin embargo, posteriormente confesó que su esposa había muerto varias horas antes del vuelo.

Luego del tenso episodio, el sujeto colaboró con las autoridades. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal por parte del esposo.

