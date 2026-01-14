Trameaje en minibuses genera protestas en distintos distritos de El Alto

Una protesta ciudadana se desarrolló este miércoles en distintos distritos de El Alto, donde vecinos denunciaron los cobros excesivos que realizan los minibuses a través del llamado “trameaje”, un sistema de tarifas irregulares que afecta principalmente a los usuarios de las zonas más alejadas.

“Nosotros estamos en total desacuerdo con el trameaje, que es constante. Estos días de feria hacen su agosto a costa de los vecinos”, señaló uno de los manifestantes, visiblemente molesto.

Durante la jornada, los vecinos decomisaron algunos letreros de los minibuses que anunciaban los tramos de ruta, como prueba de los cobros irregulares. “Aquí está la evidencia de que estos señores hacen trameaje, y estamos cansados de los cobros excesivos que aplican”, afirmó otro de los participantes.

Además, los vecinos exigieron la implementación de transporte libre, que permita a los usuarios trasladarse de manera segura y económica hacia las zonas más alejadas de la ciudad.

“Estamos pidiendo transporte libre como vecinos, y permaneceremos en alerta permanente hasta que se atiendan nuestras demandas”, sostuvo una de las personas que participó en la movilización.

La protesta refleja la creciente preocupación de la población de El Alto por la falta de regulación en el transporte público y la necesidad de garantizar tarifas justas y servicios accesibles para todos.

