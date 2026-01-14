"Liberará a YPFB y al Gobierno": Estas son las claves del nuevo Decreto de Emergencia Energética, según el viceministro Linares

El Decreto Supremo 5517 marca un hito en la política energética del país al declarar la "Emergencia Energética y Social". El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Héctor Linares, explicó en Que No Me Pierda que esta norma permite que cualquier actor privado participe en la cadena de suministro, siempre que cumpla con requisitos técnicos.

"Cualquier persona con la regulación del gobierno, por supuesto, que tenga las condiciones necesarias para poder hacer el transporte, la distribución, el depósito, el almacenaje en las maneras adecuadas... sean personas naturales o sean empresas grandes de transporte", detalló Linares.

Las 3 claves del Decreto 5517

1. Fin del monopolio estatal

La medida busca quitarle peso a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que hasta ahora era el único encargado de comprar y distribuir. "A YPFB más bien se libera la presión de ser la única empresa y que no exista el monopolio... se va a dirigir principalmente el trabajo de YPFB a la ciudadanía, al transporte, a la población pequeña", explicó la autoridad.

2. Agilización de trámites (Diésel ya no es "sustancia peligrosa")

Para que la importación sea real y rápida, el Gobierno ha decidido desburocratizar el proceso. Según Linares, se ha liberado al diésel de su clasificación como sustancia controlada o peligrosa para este fin: "Hay este tema de liberar la sustancia como sustancia peligrosa al diésel para que estos trámites también se agilicen".

3. Precios de mercado para grandes consumidores

A diferencia de la gasolina que consume el ciudadano común, el diésel para grandes empresas se manejará bajo costos internacionales. "El precio es una negociación que hace entre la empresa que contrata y el importador... son precios mundiales a los que se rige cualquier tipo de combustible", puntualizó el viceministro.

¿Por qué solo diésel?

El viceministro fue enfático en que la prioridad absoluta es evitar la parálisis de los sectores que generan riqueza para Bolivia, como la agroindustria y la minería.

"Se ha pensado mucho en el diésel por la importancia que tiene la producción. No podemos parar la producción... son los que nos dan dinero. El capitalismo de Estado ha fallado 20 años intentando hacer capitalismo de Estado, una estafa de la industrialización", sentenció Linares.

Ahorro de divisas para el Estado

Linares recordó que la situación de las reservas internacionales es crítica, mencionando que al iniciar la gestión de Rodrigo Paz Pereira solo se encontraron 17 millones de dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB).

"Le va a liberar al gobierno nacional de poder requerir mayores dólares para poder hacer la distribución a estas empresas grandes... ellos podían hacerlo de manera directa, pero estaban dependiendo mucho de YPFB", indicó, señalando que ahora el gasto de importación será asumido por los privados interesados.

La medida será evaluada en un plazo de un año para determinar su continuidad o ajustes, buscando siempre "precautelar las reservas internacionales y el déficit fiscal".

Mira la programación en Red Uno Play