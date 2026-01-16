Desde el primer día de clases, 2 de febrero, se implementará el plan “Mochila Segura” en las unidades educativas de la ciudad de Santa Cruz. La medida busca prevenir hechos de violencia escolar y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Según un reporte de la Dirección Departamental de Educación, el año pasado se registraron más de 100 casos de violencia en colegios de distintos distritos de la ciudad. En varios de estos hechos, las víctimas fueron atacadas con armas blancas, lo que encendió la alerta de las autoridades.

Ante esta situación, el subcomandante de la Policía de Santa Cruz, Roger Roca, informó que se viene trabajando de manera coordinada con otras instituciones para implementar el plan “Mochila Segura” en los colegios. Además, informó que se tiene prevista una reunión con el director Departamental de Educación, Nelson Alcocer, para reforzar las acciones de prevención en más unidades educativas.

La autoridad policial explicó que el control de mochilas se realizará desde el inicio de las clases como una forma de evitar que los estudiantes lleven objetos peligrosos a los colegios. También señaló que se están reforzando los trabajos de prevención del bullying, un problema que sigue afectando a niños y adolescentes.

Roca recalcó que la educación comienza en el hogar y que los valores que se enseñan en casa se reflejan en las aulas.

“En los colegios se ve el reflejo de lo que son en su hogar”, señaló.

Asimismo, indicó que si bien los profesores forman a los estudiantes en lo académico, el rol de la familia es clave para construir una convivencia basada en el respeto, la paz y la armonía.

