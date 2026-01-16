¡Terrible accidente en Trujillo! Niña de 4 años golpeada por un parante de vóley en la calle

Un grave accidente dejó a una niña de apenas cuatro años internada tras recibir un fuerte golpe. El hecho ocurrió en la ciudad de Trujillo, Perú, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según se conoce, vecinos habían armado de forma improvisada una cancha para jugar vóley en plena calle. La red estaba sostenida por postes, pero uno de ellos no estaba bien asegurado. En ese momento, un vehículo pasó por el lugar y terminó arrastrando la red, llevándose también uno de los parantes.

La niña se encontraba junto a su madre cuando el poste se desprendió y la golpeó. En las imágenes se observa cómo la pequeña cae al suelo tras el impacto, mientras las personas que estaban cerca corren para ayudarla.

Lo que generó mayor indignación fue que el conductor del vehículo no se detuvo y se dio a la fuga, dejando a la menor herida en la vía pública.

Según el portal Atrevámonos, la niña fue llevada de inmediato al Hospital Regional de La Libertad, donde permanece internada y bajo constante observación médica. Los médicos informaron que su evolución es favorable.



