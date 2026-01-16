TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Helicóptero cae en Cisjordania durante maniobra del Ejército de Israel

El helicóptero militar se soltó durante una maniobra aérea en Cisjordania. Israel confirmó que no hubo heridos.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

16/01/2026 11:44

FOTO: RRSS

Un helicóptero Black Hawk del Ejército de Israel cayó al suelo este viernes 16 de enero durante una maniobra militar en Cisjordania. La aeronave había quedado varada días antes tras un aterrizaje de emergencia provocado por el mal clima, según reportó RT en Español.

El hecho fue registrado en video y se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo otro helicóptero intenta trasladar la nave desde el aire, pero esta se suelta repentinamente y se estrella contra el suelo.

 

La operación era parte de un plan del Ejército israelí para recuperar el Black Hawk, que había sido dejado en una zona abierta mientras se organizaba su traslado seguro.

No hubo personas heridas, ya que la aeronave no estaba tripulada en el momento de la caída. Según las autoridades, la falla se habría producido en el sistema de sujeción utilizado durante el levantamiento.

FOTO: RRSS

 

El Ejército confirmó que se trataba de una operación planificada y que ya se inició una investigación para esclarecer las causas del incidente.

 


 

