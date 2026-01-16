El abrazo que conmovió: denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo

En Arrecifes, Buenos Aires, un hecho conmocionó a la comunidad: un video viral muestra a Cristian López, padre de una niña de 3 años, siendo contenido y abrazado por un policía frente a un hospital mientras esperaba que el agresor de su hija fuera trasladado a la unidad penal de San Nicolás.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo en la casa de la abuela de la nena. La madre de la menor había salido a trabajar y la niña quedó al cuidado de su abuela. También se encontraba un joven de 18 años, conocido por la familia, quien tras ser descubierto habría abusado de la menor y luego intentó quitarse la vida. La policía intervino y logró trasladarlo al hospital local.

Durante la protesta de la familia frente al hospital, la tensión aumentó y los agentes policiales contuvieron a Cristian, asegurándole que se respetaría la ley y que el agresor sería trasladado a la cárcel. Fue entonces cuando se produjo el abrazo que se volvió viral, un momento de alivio en medio de la angustia.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Horas más tarde, la familia se enteró de que el acusado había sido derivado al Hospital de Pergamino como paciente psiquiátrico, sin que existiera una orden de detención vigente. Según Cristian, el médico que lo atendió desconocía que estaba involucrado en una denuncia por abuso.

“La Justicia nos soltó la mano. Mi hija está decaída y nosotros intentamos protegerla, sin revictimizarla. Ella cuenta las cosas tal como fueron. ¿Qué más pruebas necesitan?”, expresó Cristian, visiblemente angustiado.

Hasta el momento, no hay orden de detención contra el acusado, lo que mantiene a la familia en un estado de frustración y dolor, mientras luchan por la protección y bienestar de la niña.

Mira la programación en Red Uno Play