TEMAS DE HOY:
Caso EMAPA Tiktoker Milton Botrading,

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Atada, golpeada y envuelta en bolsas! Mujer fingió estar muerta para poder sobrevivir luego de ser atacada en una cita

Los equipos de emergencia encontraron a Tania con vida, envuelta en bolsas y con las manos y los pies atados. Presentaba lesiones y se encontraba desorientada. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

15/01/2026 19:20

FOTO: RRSS
Argentina

Escuchar esta nota

Una mujer de 35 años apareció con vida luego de estar desaparecida durante 48 horas. Fue hallada en un terreno baldío de la localidad de La Cumbre, en la provincia de Córdoba, Argentina, luego de haber pasado por una situación extrema.

La mujer fue identificada como Tania Suárez, había salido de su casa para encontrarse con un hombre que conoció por redes sociales. Mientras estaba en la cita, su familia perdió todo contacto con ella, lo que dio inicio a una intensa búsqueda.

Finalmente, un vecino alertó a las autoridades al notar movimientos extraños en un terreno cercano. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a Tania con vida, envuelta en bolsas y con las manos y los pies atados. Presentaba lesiones y se encontraba desorientada, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro de salud.

Según el portal Infobae, en el hospital, la mujer logró contar que fue atacada y que, en un momento, decidió hacerse pasar por muerta para poder sobrevivir, esa acción la salvó de la muerte. 

La Justicia investiga lo ocurrido durante las casi 48 horas en las que estuvo desaparecida y busca identificar a los responsables. Por el momento no hay personas detenidas. Tania permanece internada, en recuperación, mientras se espera que pueda brindar su declaración. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD