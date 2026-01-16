Insólito y estremecedor: abusó de su hermana desde los 7 años y su padre lo justificó

Un caso de violencia sexual intrafamiliar conmociona a Mar del Plata, Argentina. La Policía detuvo a un joven de 20 años acusado de abusar sexualmente de su hermanastra menor de edad entre mayo de 2024 y junio del año pasado. El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.° 44 de Batán y, al ser citado a declarar ante el fiscal Carlos Russo, se negó a responder preguntas.

Las primeras alertas sobre la situación familiar se registraron en 2018, cuando el caso llegó al Juzgado de Familia. Sin embargo, fue recién en 2020 cuando la víctima se animó a contarle a su hermana lo que estaba viviendo.

Los abusos ocurrieron en la vivienda del padre de las menores, quien convivía con su nueva pareja y los dos hijos varones de la mujer. Las niñas visitaban la casa bajo un régimen de visitas ordenado por la Justicia.

Según el relato de la víctima, al principio uno de sus hermanastros la abordaba con manoseos y otros abusos, generando incomodidad. La situación se agravó en 2024, cuando ambas niñas se mudaron permanentemente a la casa y comenzaron a convivir con el acusado. Según la denuncia, las violaciones comenzaron en ese período. La víctima tenía 7 años en el primer abuso, mientras que el agresor tenía 14, en el mismo día en que los padres de ambos se comprometieron.

La reacción familiar

Tras contar lo sucedido a su hermana, la víctima buscó apoyo en su padre, pero tanto él como la madre del acusado la culparon por lo sucedido.

“Le decían que ella lo provocaba”, relató una fuente cercana al caso al medio 0223.

La hermana de la víctima entonces decidió hablar en el colegio sobre lo que sucedía en su casa. Ante la gravedad del caso, los profesores presentaron una denuncia penal.

A partir de ese momento, la Justicia dictó una orden de restricción de acercamiento para el hermanastro, que después se extendió a toda la familia y sigue vigente.

