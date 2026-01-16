¡Impactante! Joven podría quedar ciego tras recibir disparo en protesta anti‑ICE en California

Un joven aseguró que podría quedar ciego de por vida luego de resultar herido durante una protesta en Estados Unidos. El hecho ocurrió en el estado de California, en medio de una manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

FOTO: RRSS

Se trata de Kaden Rummler, de 21 años, quien participaba de una protesta en la ciudad de Santa Ana. Durante la manifestación, un agente federal le disparó al rostro con un arma de control de multitudes. Tras el impacto, el joven cayó al suelo y fue retirado del lugar mientras pedía ayuda.

Luego del incidente, el joven relató la gravedad de su estado y aseguró:

"Quedaré ciego de por vida. Tengo fracturas en el cráneo que no pueden curar... Dijeron que fue un milagro que sobreviviera".

Rummler fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una cirugía que duró varias horas para retirar restos de la munición que quedaron alojados en su rostro y cabeza. Personal médico indicó que la lesión estuvo muy cerca de zonas vitales.

El joven afirmó que, tras recibir el disparo, fue arrastrado por agentes antes de recibir atención médica.





Mira la programación en Red Uno Play