Después de dos años y cuatro meses, autoridades municipales confirmaron un nuevo caso de rabia canina en la ciudad de Santa Cruz, lo que encendió la alerta sanitaria y activó los protocolos de control y vigilancia epidemiológica.

El epidemiólogo de la Dirección Municipal de Zoonosis, Luis Alberto Aguilar, informó en conferencia de prensa que el resultado positivo fue confirmado este jueves, tras realizar los análisis correspondientes al animal.

De acuerdo con el reporte oficial, se trataba de un cachorro, que falleció el miércoles 14 de enero, y cuya muerte fue atribuida a rabia canina luego de los estudios de laboratorio.

Luego de darse a conocer el fallecimiento del cachorro, el personal de Zoonosis acudió al lugar donde el animal vivía para realizar una inspección en la zona, pero se comprobó que no habían perros callejeros y las viviendas contaban con bardas, lo que descartó que el contagio hubiera sigo en el barrio.

Tras la inspección, los dueños informaron que el perro fue traído desde el municipio de Concepción hace aproximadamente un mes y hace dos días fue su fallecimiento.

El último caso de rabia canina registrado en la ciudad fue el 15 de agosto de 2023. Desde Zoonosis indicaron que se continuará con la vigilancia sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad y recordaron a la población la importancia de vacunar a las mascotas y acudir a los centros de salud ante cualquier sospecha.

Mira la programación en Red Uno Play