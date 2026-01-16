¿Cansado de las mochilas muy pesadas? Conozca cómo elegir la correcta para evitar dañar la espalda de su hijo

Empiezan las clases el próximo lunes 2 de febrero y elegir la mochila correcta para los niños es más importante de lo que parece. No se trata solo del color o el diseño, sino de cuidar la salud y evitar dolores de espalda de los estudiantes

Según recomendaciones de la Cruz Roja de Córdoba, una mala mochila o un peso excesivo pueden causar molestias y problemas físicos a largo plazo.

FOTO: Getty Images

Lo primero que se debe tomar en cuenta es que la mochila sea cómoda. Los tirantes deben ser acolchados y usarse siempre sobre ambos hombros, para que el peso se reparta de manera pareja y no cargue solo un lado del cuerpo.

También es importante que los padres tomen en cuenta que los tirantes se puedan ajustar, así la mochila queda bien pegada a la espalda y no se balancea al caminar.

Otro punto clave es la altura. La mochila debe quedar en la parte baja de la espalda, un poco por debajo de la cintura. Si queda muy baja o muy alta, puede generar presión en la espalda y el cuello.

Atención, también influye la forma en que se acomodan los útiles, lo más pesado, como libros o cuadernos grandes, debe ir pegado a la espalda. Los objetos más livianos, como estuches, pueden colocarse en los bolsillos exteriores.

Además, el peso total de la mochila no debe superar el 10 al 15 por ciento del peso del niño. Es decir que si el estudiante pesa 50 kilogramos su mochila no debería pesar más de 7 kilogramos. Cargar más de lo recomendado puede provocar dolores y malas posturas.



Mira la programación en Red Uno Play