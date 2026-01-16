Cochabamba: Hasta nuevo estudio, adultos mayores vuelven a pagar Bs 1.50 en el transporte

¿Por qué los adultos mayores vuelven a pagar Bs 1.50 en el transporte de Cochabamba?

Desde esta semana, las personas de la tercera edad vuelven a pagar Bs 1.50 por el pasaje en el municipio de Cercado. La medida no es definitiva, pero responde a una decisión judicial que busca proteger a uno de los sectores más vulnerables de la población.

¿Qué pasó?

Un ciudadano presentó una acción popular para exigir que se respete la Ley Municipal 1575, norma que fija el pasaje del adulto mayor en Bs 1.50. El reclamo surgió tras el incremento del pasaje “provisional”, que elevó la tarifa a Bs 2.50, afectando directamente a personas con ingresos limitados.

¿Qué decidió la Justicia?

El juez otorgó una tutela parcial y ordenó que, hasta contar con un nuevo estudio técnico, se restituya la tarifa de Bs 1.50 para los adultos mayores. Además, dio un plazo de 30 días a la Alcaldía para definir una nueva tarifa basada en costos reales, pero respetando los derechos de este grupo etario.

¿Por qué se prioriza a los adultos mayores?

Las personas mayores de 60 años forman parte de un sector vulnerable, muchos dependen de rentas mínimas, pensiones o del apoyo familiar. Para ellos, el transporte público no es un lujo, sino una necesidad diaria para acceder a atención médica, trámites, mercados y centros de pago.

La normativa nacional, como la Ley 1886, reconoce esta realidad y establece descuentos y trato preferencial, incluyendo rebajas en servicios básicos y transporte público.

¿Qué dice la Alcaldía?

Desde la Alcaldía de Cochabamba confirmaron que la tarifa de Bs 1.50 ya está vigente y se mantendrá mientras se elabora el estudio técnico solicitado por la Justicia.

“Vamos a considerar la normativa nacional y los derechos de los adultos mayores para evitar conflictos y garantizar un trato justo”, señaló el director de Movilidad Urbana, Hever Rojas.

¿Qué pasará ahora?

El Comité de Transporte se reunirá el miércoles para analizar el estudio técnico y definir el futuro de las tarifas en la ciudad. Mientras tanto, los adultos mayores no deben pagar más de Bs 1.50 por pasaje.

