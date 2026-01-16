Danai Gurira no pudo contener la risa: cabras arruinan escena de Pantera Negra | VIDEO

Un momento inesperado durante la filmación de Pantera Negra se volvió viral en redes sociales. La actriz Danai Gurira, conocida por interpretar a Okoye, no pudo contener la risa por los gritos incesantes de unas cabras que se escuchaban durante la grabación.

En el video difundido por fans, se observa cómo la actriz intenta mantener la seriedad mientras interpreta una escena cargada de tensión. Sin embargo, el sonido de los animales se vuelve cada vez más fuerte, lo que termina rompiendo la concentración de Gurira.

En cuestión de segundos, tanto ella como el actor Chadwick Boseman, protagonista del filme, caen en un ataque de risa, lo que obliga a interrumpir la toma.

A pesar de los intentos por recomponerse, los ruidos de las cabras continuaron provocando carcajadas en el set, convirtiéndose en las verdaderas protagonistas del día de rodaje.

