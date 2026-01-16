TEMAS DE HOY:
Danai Gurira no pudo contener la risa: cabras arruinan escena de Pantera Negra | VIDEO

Durante una intensa escena de Pantera Negra, el sonido de unas cabras desató un ataque de risa en pleno set de filmación.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

16/01/2026 13:27

FOTO: ScreenRant

Un momento inesperado durante la filmación de Pantera Negra se volvió viral en redes sociales. La actriz Danai Gurira, conocida por interpretar a Okoye, no pudo contener la risa por los gritos incesantes de unas cabras que se escuchaban durante la grabación.

En el video difundido por fans, se observa cómo la actriz intenta mantener la seriedad mientras interpreta una escena cargada de tensión. Sin embargo, el sonido de los animales se vuelve cada vez más fuerte, lo que termina rompiendo la concentración de Gurira.

 

En cuestión de segundos, tanto ella como el actor Chadwick Boseman, protagonista del filme, caen en un ataque de risa, lo que obliga a interrumpir la toma.

A pesar de los intentos por recomponerse, los ruidos de las cabras continuaron provocando carcajadas en el set, convirtiéndose en las verdaderas protagonistas del día de rodaje.

FOTO: RRSS

 

