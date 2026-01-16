Rusia declara emergencia por nevadas tras la muerte de dos personas

Al menos dos personas murieron en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka debido a la caída de nieve de tejados tras las intensas nevadas que obligaron a las autoridades locales a declarar este viernes el estado de emergencia a nivel municipal y utilizar camiones de presos para el transporte público.

"En Petropávlovsk de Kamchatka se declara el régimen de emergencia a partir de hoy", informó el gobernador local, Yevgueni Beliáev, en Telegram.

La decisión fue tomada tras la muerte de dos personas la víspera a consecuencia del desplome de grandes cantidades de nieve de los tejados.

El primer fallecido fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado la víspera durante la limpieza de un patio al que se había desplomado un alud de nieve del tejado.

Posteriormente, otro residente de la ciudad quedó atrapado por la nieve que se precipitó de un tejado. Los servicios de Emergencias que llegaron al lugar de los hechos trataron de salvar su vida infructuosamente.

Beliáev indicó que "pese al cese de las precipitaciones en la capital regional, se mantiene la compleja situación".

"Tomará días paliar las consecuencias de una serie de potentes ciclones que se sucedieron. La gran cantidad de nieve no permite limpiar de modo rápido todas las rutas de transporte", señaló.

El gobernador reconoció que "en estos momentos se ha garantizado el tránsito por las principales carreteras, pero hay cuellos de botella en determinados tramos".

"Los servicios comunales se enfrentan a ellos. Se hace lo posible para que el transporte urbano se restablezca totalmente", dijo.

Debido a los problemas con el transporte, la Guardia Nacional rusa habilitó camiones para transporte de presos para apoyar este servicio público, según informó en su canal de Telegram, donde publicó fotos de los vehículos grises con rejas en las ventanillas.

Beliáev alertó a los habitantes de la ciudad que "se mantiene el peligro de aludes en las montañas y la caída de nieve y hielo de tejados".

En la última semana Rusia ha sufrido intensas nevadas que han abarcado prácticamente todo el territorio nacional, desde la región europea hasta el Lejano Oriente.

Las precipitaciones en Moscú han marcado indicadores récord, al igual que en San Petersburgo, las regiones de Tver y Sarátov, la ciudad de Yekaterimburgo en los Urales e incluso la cálida región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro. EFE

mos/cc

