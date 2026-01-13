Rusia confirma ataque masivo contra Ucrania en respuesta a "ataques terroristas" de Kiev

Moscú, 13 ene (EFE)

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este martes el ataque masivo perpetrado anoche contra la infraestructura energética ucraniana en represalia por lo que llamó "ataques terroristas" cometidos por Kiev en territorio ruso.

"En respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio de Rusia esta noche las Fuerzas Armadas rusas asestaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y también aparatos no tripulados", señala el comunicado castrense.

Moscú subraya que los objetivos del ataque fueron "instalaciones de la infraestructura energética utilizadas en interés del ejército ucraniano y las empresas de la industria militar".

"Los objetivos del ataque han sido cumplidos. Todas las instalaciones señaladas han sido alcanzadas", añade la nota.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Moscú lanzó 25 misiles y cerca de 300 drones, de los que 48 drones y un número indeterminado de misiles impactaron en 24 puntos del país.

En particular, en la región de Járkov las autoridades informaron de la muerte de cuatro personas en el ataque. En Kiev, el bombardeo obligó a cortar el suministro de electricidad para evitar daños mayores en el sistema.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido anoche de que Rusia estaba preparando nuevos ataques masivos coincidiendo con la ola de frío que asola el país.

Un gran ataque lanzado por los rusos el pasado viernes ya dejó sin luz y calefacción durante varios días a millones de personas en ciudades como Kiev, donde los termómetros marcaban esta mañana 15 grados bajo cero.

Por su parte, Rusia denunció que el ejército ucraniano lanzó en la noche del sábado al domingo 33 drones contra varias regiones rusas, en particular en Vorónezh, donde murió una mujer y otros tres civiles resultaron heridos cuando fragmentos de drones alcanzaron casas y edificios de viviendas en la capital regional.

El Ministerio de Exteriores advirtió entonces que los organizadores y ejecutores de tales ataques recibirán un "irreversible castigo" y expresó su confianza de que las estructuras internacionales correspondientes emitan una "valoración imparcial de los crímenes de los neonazis ucranianos".

"El silencio en respuesta a la desenfrenada barbarie del régimen de Kiev los convierte en cómplices de sus acciones sangrientas", resaltaba la nota oficial.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el pasado viernes enérgicamente los "continuos ataques selectivos con drones y misiles" llevados a cabo por Rusia contra infraestructuras civiles críticas en Ucrania.

