Una extraña anomalía en el cielo encendió la alarma en redes sociales y dejó a muchos preguntándose si se acerca el fin del mundo. El hecho fue registrado por un ciudadano estadounidense que, al ver algo inusual en el cielo comenzó a grabar sin poder ocultar su asombro.

En el video, el hombre se escucha claramente confundido y preocupado. “¿Qué es esto?”, pregunta varias veces mientras observa cómo las figuras se mueven en el cielo. “¡Se está moviendo, se está moviendo!”, repite, sin encontrar una explicación a lo que está viendo.

El vídeo muestra formas extrañas que muchos compararon con medusas flotando en el aire. Otras personas señalaron que parecían nubes de humo con movimientos poco comunes, lo que aumentó la incertidumbre y el miedo entre quienes vieron el video.

Tras difundirse en redes sociales, el material generó miles de reacciones. Algunos usuarios se mostraron sorprendidos, mientras que otros expresaron temor y preocupación. Incluso, varios internautas comentaron que podría tratarse de una señal del fin del mundo o de un fenómeno nunca antes visto.

