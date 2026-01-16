El pueblo de los Pitufos existe: es todo azul y está en medio de las montañas

En la Serranía de Ronda, provincia de Málaga, España, se encuentra Júzcar, un pequeño pueblo conocido mundialmente como “el pueblo de los Pitufos” gracias a sus casitas pintadas de azul intenso y sus calles temáticas que remiten a la famosa saga animada.

Este pintoresco destino, ubicado a 110 kilómetros de Málaga, combina la belleza natural del Valle del Genal, con bosques, caminos rurales y un entorno tranquilo que invita al turismo familiar y al contacto con la naturaleza.

Origen del color azul y fama mundial

En 2011, Júzcar fue elegido por una productora cinematográfica como escenario promocional para la película Los Pitufos 3D. Las casas se pintaron de azul de manera temporal, pero el incremento del turismo y la consulta popular impulsada por el ayuntamiento llevaron a conservar el color y adoptar oficialmente la identidad azul como atractivo cultural y económico.

Hoy, el color azul se extiende por calles, fachadas y edificios públicos, y el pueblo cuenta con murales temáticos, estatuas de personajes como Papá Pitufo y Pitufina, y actividades como la ruta de los grafitis, un sendero que recorre 14 murales con códigos QR que narran la historia de cada personaje.

Mucho más que Pitufos: historia y gastronomía

A pesar de la fama azul, Júzcar conserva su esencia rural andaluza. Sus calles estrechas y empinadas, restos de construcciones mineras del siglo XIX y la iglesia parroquial de Santa Catalina, construida en el siglo XVI, forman parte del patrimonio histórico del pueblo.

La gastronomía local también destaca: los visitantes pueden probar platos con productos de la sierra, como castañas, hongos y carnes de caza, así como conejo al ajillo, migas y sopas cocidas, demostrando que Júzcar combina turismo temático con tradición y sabores auténticos.

Hoy, Júzcar es un destino único que combina historia, naturaleza y diversión familiar, y demuestra que un pequeño pueblo puede conquistar al mundo sin perder su identidad local.

La película Los Pitufos forma parte de la identidad del pueblo. (Foto: TripAdvisor)

La película Los Pitufos forma parte de la identidad del pueblo. (Foto: TripAdvisor)

Mira la programación en Red Uno Play