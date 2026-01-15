¡Héroe de cuatro patas! Perrito salva la vida de su dueño tras una descarga eléctrica

Un perrito se convirtió en un verdadero héroe luego de salvar la vida de su dueño durante un accidente eléctrico que pudo terminar en tragedia. El hecho ocurrió mientras un hombre realizaba trabajos de mantenimiento en una instalación eléctrica.

En el vídeo se observa que el hombre se encontraba arriba de una escalera cuando recibió una fuerte descarga eléctrica. El impacto lo dejó inmóvil, sin poder reaccionar ni bajarse por sus propios medios, lo que aumentaba el riesgo de un desenlace fatal.

En ese momento, su perro reaccionó inmediatamente. Al notar que su dueño estaba en peligro, el animal corrió hacia la escalera y, con fuerza, la empujó hasta hacerla caer. Gracias a esta acción, el hombre fue separado de la fuente eléctrica y terminó en el suelo, lejos del riesgo.

Tras la caída, el hombre logró recuperar el conocimiento. Aún conmocionado por lo ocurrido, se levantó y abrazó a su perro con fuerza, en un gesto de agradecimiento que conmovió a miles de personas.

El video rápidamente se difundió en redes sociales y generó cientos de comentarios. Muchos usuarios destacaron la inteligencia y valentía del animal. “Ese es el procedimiento correcto”, escribió un internauta, mientras otros recordaron una vez más por qué el perro es considerado el mejor amigo del hombre.



