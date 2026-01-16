[VIDEO] Así luce el IV Centenario a 48 horas del amistoso Bolivia Vs Panamá

El Súper Deportivo de Red Uno de Bolivia muestra desde las entrañas del coloso estadio tarijeño cómo luce a escasos días del duelo amistoso.
16/01/2026 13:50
IV Centenario de gala: así luce desde el interior el coloso tarijeño para el Bolivia vs. Panamá. Red Uno de Bolivia pudo acceder al interior del estadio de Tarija para mostrar cómo se encuentra a dos días del amistoso.
La entrada al túnel de vestuarios está en perfectas condiciones. En los camerinos de los futbolistas hay diversos mensajes de motivación, el pintado de las paredes luce impecable y el gramado está listo para el cotejo.
El estadio IV Centenario tiene capacidad para 15.000 espectadores y se encuentra a 1.869 metros sobre el nivel del mar. Allí oficializaron sus partidos de local los equipos Unión Central de Tarija y Real Tomayapo.
La selección nacional de fútbol tiene previsto arribar a las 18:30 de este viernes a la ciudad de Tarija, mientras que Panamá ya se encuentra en Santa Cruz. El cotejo se jugará a las 17:00 de este domingo, duelo que servirá de preparación para el repechaje mundialista frente a Surinam.
