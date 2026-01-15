TEMAS DE HOY:
Así es el cementerio más feliz del mundo, donde nadie descansa en paz

En el pequeño pueblo rumano de Sapantza, la muerte se celebra con humor. Sus coloridas lápidas, versos irónicos y epitafios revelan secretos, travesuras y anécdotas de los difuntos, convirtiendo al cementerio en un atractivo turístico único.

Silvia Sanchez

15/01/2026 10:08

Ingenio, humor y alegría se juntan en el Sapantza. Foto: AP
Rumania

Escuchar esta nota

En Sapantza, un remoto pueblo de Rumania cerca de Ucrania, la muerte no se vive con solemnidad: se celebra con humor y descaro. Fundado en 1935, su cementerio se hizo famoso como “el más feliz del mundo” gracias a sus cruces coloridas, epitafios irreverentes y poemas que narran la vida de los fallecidos en primera persona.

Allí, nada se oculta: algunos versos mencionan tabernas, alcohol y travesuras, mientras que las imágenes talladas muestran cómo murió cada persona. La tradición no discrimina: esposas, maridos y vecinos dejan mensajes que mezclan humor, ironía y afecto, incluso burlándose de los difuntos cuando lo merecen.

El legado continúa gracias a Dumitru Pop Tincu, discípulo del creador del cementerio, Stan Ioan Patras. Desde 1977, Tincu restauró y talló nuevas cruces, manteniendo viva la tradición de revelar verdades, secretos y gestos de humor que reflejan la vida de la comunidad.

El cementerio de Sapantza no solo conserva historias alegres y trágicas, como el epitafio de una niña fallecida en accidente, sino que se ha convertido en un destino turístico obligado para quienes buscan una mirada distinta a la muerte: honesta, divertida y sin filtros.

