Identifican a hombre asesinado a tiros en Santa Ana del Yacuma; había escapado de la cárcel de Chonchocoro

La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego, según el informe del médico forense.

Charles Muñoz Flores

16/01/2026 12:25

Exreo de Chonchocoro encontrado muerto en Santa Ana del Yacuma. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía y el Ministerio Público identificaron al hombre hallado muerto en la avenida Los Leones, en la zona 26 de Julio del municipio de Santa Ana del Yacuma. La víctima, Víctor Lincoyan Ramírez Valenzuela, de 41 años, habría escapado de la cárcel de Chonchocoro el 10 de junio de 2025, donde cumplía condena por robo agravado. 

Identifican a hombre asesinado a tiros en Santa Ana del Yacuma

Según el Fiscal Departamental del Beni, Alexander Mendoza Santeyana, el caso está en etapa preliminar y la Fiscalía inició una investigación de oficio para esclarecer las causas de la muerte.

“Esperamos que en las próximas horas podamos tener resultados con relación a los autores”, señaló Mendoza.

La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego, según el informe del médico forense. Consultado sobre un posible ajuste de cuentas, el fiscal indicó que no se descarta esta hipótesis, pero que se investigarán todas las líneas, incluyendo posibles vínculos con sustancias controladas u otros delitos.

Hasta el momento, ningún familiar o persona cercana ha reclamado el cuerpo. La Fiscalía espera que se acerquen para decidir si el cadáver será enterrado en Bolivia o trasladado a su país de origen.

