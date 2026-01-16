Tiktoker aprehendido por presunto abuso guarda silencio y permanece en celdas policiales

El creador de contenido identificado con las iniciales M.A.M. permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba, luego de ser aprehendido por un caso de presunto abuso sexual.

El joven fue capturado la jornada del jueves en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. La aprehensión fue ejecutada por personal de Inteligencia de la Policía.

Tras su captura, el tiktoker fue trasladado hasta la ciudad de Cochabamba, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Durante su permanencia en dependencias policiales, el acusado se negó a brindar declaraciones a los medios de comunicación, limitándose a señalar que no hablaría mientras avanza el proceso investigativo.

Inicialmente, se había informado que el traslado del aprehendido se realizaría por vía aérea; sin embargo, por un cambio de logística, fue llevado por vía terrestre hasta la capital valluna.

M.A.M. llegó a las instalaciones de la Felcc de la zona de Alalay aproximadamente a las 05:35 de este viernes, bajo custodia policial, y fue ingresado directamente a una celda.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia fue presentada por una mujer de 26 años en la ciudad de Cochabamba. El tiktoker es investigado por el delito de presunta violación, mientras se aguarda un informe oficial que defina su situación legal.

