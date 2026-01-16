Esto dice la denuncia contra el tiktoker aprehendido por presunto abuso

La denuncia presentada contra el tiktoker M.A.M., aprehendido por un presunto caso de abuso sexual, detalla una noche marcada por el consumo de bebidas alcohólicas, confusión y un despertar que derivó en la investigación penal.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la víctima, una mujer de 26 años, se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con un grupo de amigos en un local de la ciudad de Cochabamba.

“En fecha 23 de noviembre, la víctima refiere que recibió una llamada de uno de sus amigos para acudir en su auxilio, ya que se encontraba en un local”, informó el vocero de la Felcc, capitán Julio Zapata.

Según el testimonio, luego de compartir bebidas, el grupo se trasladó hasta un inmueble. La mujer indicó que se encontraba muy cansada y que habría recibido una bebida alcohólica por parte de un guardia que estaba en compañía del señor M.A.M.

“El reporte señala que al día siguiente la víctima despertó y se percató de que se encontraba al interior de una habitación junto al señor M.A.M., sin recordar lo ocurrido y sin prendas de vestir”, agrega el informe policial.

Tras estos hechos, la denuncia fue formalizada en la ciudad de Cochabamba, lo que motivó la aprehensión del tiktoker en Santa Cruz y su posterior traslado hasta Cercado, donde permanece en celdas policiales.

El caso es investigado como presunta violación, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play