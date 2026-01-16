TEMAS DE HOY:
Roban motocicleta Zenón Mamani y Néstor Huanca Crimen en Sacaba

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

"Queremos ver a la selección”: expresa un hincha que hace fila por entradas en Tarija

Existe malestar entre fanáticos de La Verde que, de momento, no han podido conseguir boletos para el partido del domingo entre Bolivia y Panamá. 

Martin Suarez Vargas

16/01/2026 10:48

Foto: Red Uno de Bolivia.
Tarija, Bolivia.

Escuchar esta nota

Un hincha de La Verde expresó su malestar porque no ha podido conseguir momentáneamente entradas para el partido amistoso del domingo contra la selección de Panamá. Muchos de ellos hacen fila desde el día lunes en la boletería del estadio IV Centenario de Tarija, durmiendo en el lugar cuando cae la noche y soportando las condiciones climáticas.

“Lamentablemente, esto se está haciendo desde hace tres días, durmiendo y soportando el clima. No hay empatía, en el sentido de que deberían apresurar la venta de entradas. Ayer solo vendieron 600 entradas. No puede ser, tenemos una fila de casi 3.000 personas. Todo el mundo en Tarija quiere ver a la selección. Tenemos jugadores que están aportando a la selección. Lo importante es que empiecen a vender las entradas”, expresó mientras aguardaba la venta de boletos para el amistoso entre Bolivia y Panamá.

Existe una alta demanda en la venta de entradas para el amistoso del domingo, por lo que muchos hinchas que viven en el departamento de Tarija, así como otros que han llegado desde Argentina y el resto del país, hacen filas para conseguir sus entradas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD