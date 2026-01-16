"Queremos ver a la selección”: expresa un hincha que hace fila por entradas en Tarija

Un hincha de La Verde expresó su malestar porque no ha podido conseguir momentáneamente entradas para el partido amistoso del domingo contra la selección de Panamá. Muchos de ellos hacen fila desde el día lunes en la boletería del estadio IV Centenario de Tarija, durmiendo en el lugar cuando cae la noche y soportando las condiciones climáticas.

“Lamentablemente, esto se está haciendo desde hace tres días, durmiendo y soportando el clima. No hay empatía, en el sentido de que deberían apresurar la venta de entradas. Ayer solo vendieron 600 entradas. No puede ser, tenemos una fila de casi 3.000 personas. Todo el mundo en Tarija quiere ver a la selección. Tenemos jugadores que están aportando a la selección. Lo importante es que empiecen a vender las entradas”, expresó mientras aguardaba la venta de boletos para el amistoso entre Bolivia y Panamá.

Existe una alta demanda en la venta de entradas para el amistoso del domingo, por lo que muchos hinchas que viven en el departamento de Tarija, así como otros que han llegado desde Argentina y el resto del país, hacen filas para conseguir sus entradas.

Mira la programación en Red Uno Play