Crisis en hospitales: Pacientes sufren mientras médicos mantienen paro de salud

Este viernes se cumplió el cuarto día de paro en los hospitales de los tres niveles del departamento de Santa Cruz dejando a los pacientes en una situación crítica, mientras médicos y trabajadores del sector exigen el pago de salarios atrasados.

Pacientes que acudieron a distintos centros de salud denunciaron largas filas y dificultades para obtener atención.

“Solo entregan 50 fichas al día y hay personas que duermen desde la noche para poder conseguirla. No es justo, porque muchos niños y adultos mayores necesitan atención y deben esperar meses”, señaló una paciente afectada por la suspensión de servicios.

El conflicto, según las autoridades de la Asamblea de Derechos Humanos, será tratado en una reunión programada para este lunes con representantes del sector salud y autoridades departamentales, con el objetivo de mediar y buscar soluciones que permitan la continuidad de la atención médica sin afectar a los pacientes.

“La población está sufriendo por atención. Hay atención de emergencia, pero no es suficiente. Tanto los trabajadores de salud como las autoridades deben cumplir con sus responsabilidades”, afirmó un representante de la Asamblea.

Adultos mayores y personas que vienen de provincias fueron los más afectados, pues denunciaron falta de atención prioritaria. “Debería haber al menos dos o tres médicos de emergencia exclusivamente para adultos mayores, porque somos los que más sufrimos con dolores agudos”, indicó un paciente.

Mientras tanto, médicos y trabajadores ratificaron un nuevo paro para la próxima semana, exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades municipales y departamentales.

