Riddara RD6, la primera línea de camionetas 100% eléctricas e híbridas del país

Riddara RD6 aterrizó en Bolivia con 5 diferentes versiones, 3 de ellas 100% eléctricas (BEV) y 2 híbridas enchufables (PHEV), convirtiéndose en la primera línea de camionetas de nuevas energías.

El contexto que vive el país despertó en la población un amplio interés en vehículos de nuevas energías, ganando terreno rápidamente a los tradicionales vehículos de combustión interna (a gasolina principalmente). El detonador en un inicio fueron las largas filas para cargar combustible, hoy es su precio. Pero el ahorro real es aún más amplio, puesto que también los mantenimientos son más económicos por temas de aceite y filtros, así como también un menor pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, entre otros beneficios económicos. Esto, en un vehículo de trabajo como una camioneta, es especialmente relevante.

Aunque las camionetas, desde hace algunos años, dejaron de percibirse como exclusivas de trabajo, convirtiéndose en vehículos de uso mixto tanto para la ciudad, como viajes y aventura. Riddara entendió muy bien esto y su producto estrella, RD6, incorporó en su diseño y fabricación atributos que normalmente se encuentran en una vagoneta (SUV).

La sensación de manejo de una SUV con las prestaciones de una camioneta es tal vez la mejor forma de describir a Riddara RD6. Se destaca la suavidad de manejo, el confort, los múltiples sistemas avanzados de asistencia a la conducción, pero también una impresionante aceleración, capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.5 segundos, convirtiéndola en una de las camionetas más rápidas del mundo, superando considerablemente a la mayoría de los vehículos que llegan al país, entre automóviles, vagonetas o camionetas. Con un excelente interior en diseño, materiales y acabado, además de un completo sistema de infoentretenimiento con enormes pantallas, las Riddara RD6 conforman un paquete completo.

En su parte funcional como camioneta, RD6 sorprende para un vehículo eléctrico o híbrido. Con una capacidad de carga superior a la tonelada, una fuerza de remolque de hasta 3,000 kilos y 7 modos de manejo, convierten a RD6 en un importante contendiente dentro del segmento. Y si necesitas manejar sin parar, RD6 ofrece hasta 1000 kilómetros de autonomía en sus versiones híbridas enchufables y 454 Km en las 100% eléctricas.

Para quienes todavía no lo sabían, Riddara es una marca perteneciente al grupo automotriz chino más grande del mundo, Geely Holding Group, propietario de marcas como Volvo, Lotus, Zeekr y por supuesto su marca insignia Geely, entre muchas otras.

Taiyo Motors S.A., la empresa automotriz con 30 años de trayectoria en el país, es ahora el representante para Bolivia tanto de Geely como de Riddara, marcas que se unieron a su portafolio desde septiembre y noviembre de 2025, respectivamente. Con una rápida expansión alrededor del país, actualmente cuentan con presencia en 6 ciudades del país y con planes de continuar expandiéndose durante este 2026.

Ofreciendo además 6 mantenimientos incluidos con la compra del vehículo, 5 años de garantía extendida, 8 años de garantía para las baterías y un cargador doméstico para disfrutar tu Riddara sin pausas.

