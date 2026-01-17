La inseguridad continúa en ascenso en la zona sur de la capital cruceña, donde dos hechos delictivos protagonizados por antisociales a bordo de una motocicleta mantienen en alerta a los vecinos.

El primer caso se registró en la avenida Las Américas, cuando un hombre fue atracado al momento de llegar a su domicilio.

Según el reporte, dos sujetos que circulaban en una motocicleta interceptaron a la víctima; uno de ellos descendió y, portando un cuchillo, lo amenazó para robarle su teléfono celular, una mochila y otras pertenencias personales, para luego darse a la fuga.

Un segundo hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Blooming, a pocas cuadras de un mercado de la zona. En este caso, un joven fue sorprendido por los mismos delincuentes, quienes le arrebataron su mochila bajo amenazas.

Asimismo, se conoció que una mujer que se dirigía al mercado a realizar compras también habría sido víctima de un atraco similar en el mismo sector.

Testimonios de las víctimas coinciden en la descripción de los atacantes: dos hombres, uno de contextura delgada y otro más robusto, quienes se movilizaban en una motocicleta. En uno de los casos, el hecho quedó registrado en video, material que ya circula entre los vecinos y podría ayudar a las investigaciones.

Ambos antisociales estarían plenamente identificados, según información preliminar, mientras los habitantes de la zona exigen mayor presencia policial ante el temor de nuevos atracos.

