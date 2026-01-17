Organizaciones civiles protestan por la lentitud judicial en el caso de Yuvinca

La Plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz fue el escenario donde manifestantes y organizaciones de mujeres se autoconvocaron para exigir justicia por el infanticidio de la pequeña Yuvinca. Los ciudadanos expresaron su profundo dolor e indignación ante la violencia ejercida contra la menor de ocho años, demandando que el peso de la ley caiga sobre el responsable.

Una de las representantes de la sociedad civil criticó duramente la actuación de las autoridades locales y la falta de celeridad en los procesos judiciales. “La justicia una vez más ha fallado por la negligencia y la lentitud; si no existe la manifestación pública, la justicia no funciona”, denunció la vocera durante la concentración.

La movilización también sirvió para exigir la implementación urgente de políticas públicas de prevención que eviten la repetición de estas tragedias. Los grupos movilizados aseguraron que permanecerán en estado de alerta y fiscalizarán de cerca cada etapa del proceso penal para evitar cualquier intento de impunidad.

