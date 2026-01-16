TEMAS DE HOY:
TED Santa Cruz sortea la ubicación de los candidatos para las subnacionales

El sorteo se realiza en el salón auditorio del TED Santa Cruz con la presencia de delegados de todas las siglas habilitadas. Este hito define el orden de los candidatos en la papeleta de sufragio.

Miguel Ángel Roca Villamontes

16/01/2026 10:15

Foto: TED Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz lleva a cabo el sorteo de la franja de ubicación de los candidatos y organizaciones políticas que participarán en las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo.

El acto forma parte del calendario electoral y constituye uno de los hitos clave del proceso, ya que definirá el orden y la disposición de las candidaturas en la papeleta de votación.

El acto se desarrolla en el salón auditorio del TED, hasta donde han llegado los delegados de todas las organizaciones políticas habilitadas y bajo los principios de transparencia que rigen el proceso electoral.

 

 

Noticia en desarrollo... 

