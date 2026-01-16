Video: "Nadie te dice 9, Blooming sí": El inesperado guiño de La Cobra al club cruceño

El mundo del streaming y el fútbol sudamericano se cruzaron de forma inesperada este viernes. Lautaro Del Campo, conocido mundialmente como "La Cobra", sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar la camiseta oficial de Blooming.

Con el dorsal número 9 en la espalda, el argentino no solo mostró la camiseta del equipo boliviano, sino que lanzó una frase que rápidamente se volvió viral:

“Nadie te dice 9 nadie, Blooming sí”, dijo Del Campo.

Un dato histórico que recordaron: El día que Blooming "se impuso" a Boca

Más allá de mostrar la camiseta del club cruceño, La Cobra junto a sus colaboradores aprovecharon para refrescar la memoria de los fanáticos del fútbol con un dato estadístico que une a Bolivia con una de las mayores hazañas del fútbol mundial.

Recordaron que, en la Copa Libertadores del año 2000, el poderoso Boca Juniors de Carlos Bianchi debutó precisamente contra Blooming en Santa Cruz de la Sierra.

Aquel partido terminó con una histórica victoria para los bolivianos, un resultado que marcó el inicio de una campaña legendaria. “Boca arrancó un año previo con Blooming y terminó ganándole al Real Madrid”, señaló uno de sus colaboradores, haciendo referencia a la Intercontinental que Boca ganaría meses después tras haber superado ese inicio accidentado en territorio boliviano.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de hinchas celestes, quienes celebraron que un programa tan visto de una figura de la talla de La Cobra reconozca la historia del club cruceño.

