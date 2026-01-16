¡Ya estamos en Bolivia! : la selección de Panamá llegó al país para enfrentar a la Verde

La selección de Panamá ya respira aire boliviano. Con el mensaje "¡Ya estamos en Bolivia!" en sus redes sociales, el conjunto canalero confirmó su llegada a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tras un vuelo directo de 4 horas y 50 minutos.

El equipo se instaló de inmediato en su hotel de concentración, enfocados plenamente en el compromiso frente a la "Verde".

Sin tiempo que perder, el cuerpo técnico ha diseñado una agenda apretada para la adaptación al entorno local. Este viernes por la tarde, el plantel realizará su primera sesión de entrenamiento en las instalaciones de la Academia Bolívar, donde se espera que hagan trabajos regenerativos y tácticos para ajustar los últimos detalles antes del encuentro.

La llegada de Panamá genera gran expectativa, ya que ambos equipos buscan consolidar sus esquemas de juego de cara al amistoso de este domingo en Tarija, previo al repechaje que deberá disputar la selección boliviana. El encuentro se jugará desde las 17:00 en el estadio IV Centenario.

