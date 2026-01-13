VIDEO: Así es la nueva camiseta de Bolivia para el repechaje del Mundial 2026

La selección nacional de fútbol presentó este lunes sus nuevas camisetas titular y alterna, que vestirá en el repechaje rumbo al Mundial 2026. El lanzamiento fue realizado en un acto desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, donde se confirmó que la camiseta principal conserva el tradicional color verde, con una variación en el tono, mientras que la alterna es de color blanco.

El director técnico de la selección, Óscar Villegas, expresó su emoción durante la presentación y agradeció la confianza depositada en el proyecto.

“Siento mucha emoción de que hayan planificado y confiado, porque esto se pensó antes de estar en el repechaje, con la convicción de que podíamos llegar, y acá está”, manifestó el entrenador.

Foto: Red Uno

Villegas añadió que espera que esta indumentaria acompañe a la selección en el objetivo mayor.

“Estoy muy emocionado con vestirla y con que sea esta camiseta la que nos lleve al Mundial 2026”, afirmó.

Foto: Red Uno

La nueva indumentaria fue confeccionada en homenaje al equipo que disputará en marzo el repechaje internacional.

Bolivia enfrentará el 25 de marzo a Surinam y, en caso de avanzar, jugará ante Irak por un cupo mundialista, en un minitorneo que se desarrollará en Monterrey, México.

