El técnico venezolano César Farías reemplazará en Barcelona al español Ismael Rescalvo

El venezolano César Farías asumirá la dirección técnica del Barcelona ecuatoriano y está previsto que llegue entre el miércoles y jueves, mientras se está manejando la salida del español Ismael Rescalvo.

EFE

12/01/2026 22:37

Guayaquil, Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 12 ene (EFE)

El venezolano César Farías asumirá la dirección técnica del Barcelona ecuatoriano y está previsto que llegue entre el miércoles y jueves, mientras se está manejando la salida del español Ismael Rescalvo, indicó este lunes el presidente de la Comisión de Fútbol del club, David Álvarez.

"La presencia de César Farías se está demorando porque tiene nacionalidad venezolana y ahora se necesita una visa, pero aspiramos contar ya con él entre miércoles o jueves", señaló el directivo a periodistas.

Álvarez precisó que el equipo arrancó su pretemporada con el preparador físico venezolano Isaac Ramos, quien es parte del cuerpo técnico que comandará Farías.

Además, dijo que la salida de Rescalvo la está manejando el presidente del club, quien "ha estado teniendo conversaciones" con el español, ya que tenía contrato con Barcelona hasta junio próximo.

Rescalvo llegó al club ecuatoriano en junio de 2025 prometiendo obtener el título de campeón, pues contó con una variada y nutrida plantilla, pero el equipo terminó la temporada en el tercer puesto, por lo que disputará la próxima Copa Libertadores desde la fase previa dos.

Su salida ha estado envuelta desde hace varios días en una serie de rumores que no han sido esclarecidos de manera oficial por los directivos.

Álvarez agregó que las contrataciones de jugadores las están manejando en conjunto entre Farías y los directivos del equipo y que "se buscará que el presupuesto de 14 millones de dólares del año anterior se reduzca a 5 o 6 millones".

Tras la irregular campaña futbolística de Barcelona, que se cerró con inconvenientes económicos, salieron dos atacantes clave en la producción de goles para el equipo: el ecuatoriano Janner Corozo, que pasó a Liga de Quito, y el uruguayo Octavio Rivero, a la Universidad de Chile.

Mientras que la primera contratación es la del portero José Gabriel Cevallos, pues el portero uruguayo Ignacio de Arruabarrena negocia su salida con el club. EFE

rm/cbs/laa

 

