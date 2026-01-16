Defensa Civil entrega 47 toneladas de arroz, azúcar y harina a 1.560 familias damnificadas por lluvias en Palos Blancos

El Viceministerio de Defensa Civil entregó este viernes 47 toneladas de ayuda humanitaria al municipio de Palos Blancos, destinado a 1.560 familias afectadas por desastres naturales.

El viceministro Alfredo Troche informó que esta asistencia llega tras la declaración de desastre realizada por la Alcaldía y consiste en alimentos básicos: arroz, azúcar y harina.

“1.560 bolsas de arroz, 1.560 bolsas de azúcar y 1.560 bolsas de harina, son 47 toneladas aproximadamente que estamos entregando. Con la declaración de desastre que se hizo el año pasado, estamos cumpliendo tras la contabilización de familias afectadas”, explicó Troche.

La entrega fue realizada a la Alcaldía de Palos Blancos, que se encargará de distribuir la ayuda a las comunidades afectadas por las lluvias.

El alcalde Berman Arancibia agradeció el apoyo y señaló que aún hay comunidades a las que no se ha podido llegar con maquinaria pesada debido a las condiciones de los caminos.

“Tenemos 318 comunidades y tenemos que llegar a los más lejanos, donde aún no podemos abastecer por el tema de los caminos”, indicó.

Bolivia atraviesa su temporada de lluvias desde noviembre de 2025, y se prevé que se extienda hasta febrero. Las autoridades recomiendan consultar las alertas emitidas por el SENAMHI para evitar riesgos en zonas vulnerables.

