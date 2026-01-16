Hombre robó una mochila en el mercado Abasto haciéndose pasar por cliente

Un nuevo caso de robo se registró en el mercado Abasto, de Santa Cruz, donde un hombre se hizo pasar por cliente para sustraer pertenencias de una tienda.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el sujeto ingresó al local y, mientras distraía al vendedor solicitando una serie de productos, aprovechó para llevarse una mochila que contenía objetos personales de los propietarios y de sus hijos.

Los propietarios del establecimiento expresaron su preocupación, ya que este tipo de robos no solo afecta económicamente a los comerciantes, sino que también genera inseguridad entre los clientes que visitan el mercado.

Comerciantes del Abasto indicaron que este mismo individuo ha cometido robos similares en distintos mercados de la ciudad, lo que sugiere un patrón de actividad delictiva en la zona. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre su captura.

