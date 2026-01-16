Testigos serán citados a declarar tras el asesinato en el Urubó, según la Fiscalía

La Fiscalía y la Policía Boliviana ejecutaron una serie de allanamientos estratégicos en la zona del Urubó y diversos puntos de la capital cruceña. Pese al despliegue de fuerza en múltiples domicilios, las autoridades confirmaron que aún no existen personas aprehendidas por el asesinato ocurrido en el parqueo de una cancha de pádel.

El Ministerio Público centra sus investigaciones en dos móviles principales: un posible ajuste de cuentas o la existencia de deudas económicas pendientes. "Se ha colectado diferente documentación y se está investigando en el entorno de la víctima; la policía no ha descansado", afirmó Franz Delgadillo, fiscal de La Guardia.

La declaración de la pareja de la víctima ha sido fundamental para reconstruir los minutos de terror vividos durante la ráfaga de disparos. Según el informe oficial, la mujer logró salvar su vida ocultándose debajo del asiento del pasajero y, posteriormente, bajo el chasis del vehículo sobre el pasto.

El equipo forense y los investigadores continúan analizando los indicios recolectados en las viviendas allanadas para identificar a los autores materiales e intelectuales. En las próximas horas se espera que nuevos testigos comparezcan ante la justicia para esclarecer este hecho de sangre que mantiene en alerta a la población.



