TED Santa Cruz define orden de candidatos para la Gobernación

Pasadas las 10:15 de este viernes, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz instaló sala plena para realizar el sorteo público que definió el orden de ubicación de las franjas en la papeleta de sufragio para la elección de gobernador, prevista para el 22 de marzo.

El sorteo, que forma parte del calendario electoral, contó con la participación de delegados de las 11 organizaciones políticas habilitadas, quienes extrajeron de una tómbola el número de franja correspondiente.

Desde el TED se destacó que este procedimiento es un hito clave del proceso electoral, ya que determina la posición en la papeleta, lo cual puede influir en la percepción del votante.

Orden de partidos para la elección de gobernador en Santa Cruz

De izquierda a derecha, las franjas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Movimiento Tercer Sistema (MTS) Creemos–Patria Demócratas Frente de Esperanza (FE) Alianza Libre Nueva Generación Patriótica (NGP) Solidaridad y Participación Total (SPT) Primero Santa Cruz Todos Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Este orden se reflejará en la impresión oficial de las papeletas de votación que se utilizarán en los comicios departamentales.

Mira la programación en Red Uno Play