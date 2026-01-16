TEMAS DE HOY:
Santa Ana del Yacuma Acribillado en el Urubó Roban motocicleta

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TED Santa Cruz define orden de candidatos para la Gobernación

El TED realizó el sorteo de franjas para las elecciones subnacionales del 22 de marzo. Participaron 11 organizaciones políticas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

16/01/2026 11:06

Escuchar esta nota

Pasadas las 10:15 de este viernes, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz instaló sala plena para realizar el sorteo público que definió el orden de ubicación de las franjas en la papeleta de sufragio para la elección de gobernador, prevista para el 22 de marzo.

El sorteo, que forma parte del calendario electoral, contó con la participación de delegados de las 11 organizaciones políticas habilitadas, quienes extrajeron de una tómbola el número de franja correspondiente.

Desde el TED se destacó que este procedimiento es un hito clave del proceso electoral, ya que determina la posición en la papeleta, lo cual puede influir en la percepción del votante.

 Orden de partidos para la elección de gobernador en Santa Cruz

De izquierda a derecha, las franjas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

  1. Movimiento Tercer Sistema (MTS)

  2. Creemos–Patria

  3. Demócratas

  4. Frente de Esperanza (FE)

  5. Alianza

  6. Libre

  7. Nueva Generación Patriótica (NGP)

  8. Solidaridad y Participación Total (SPT)

  9. Primero Santa Cruz

  10. Todos

  11. Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Este orden se reflejará en la impresión oficial de las papeletas de votación que se utilizarán en los comicios departamentales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD