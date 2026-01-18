Cochabamba: Lluvias causan daños a cultivos de verduras y frutas

Las lluvias que han afectado diferentes regiones del país no solo han causado deslizamientos, inundaciones y declaratorias de emergencia, sino que también han impactado directamente en el sector agropecuario. Según estimaciones preliminares, al menos el 15 % de la producción agrícola nacional está comprometida, con daños visibles en verduras, frutas y hortalizas.

Uno de los puntos más críticos es el trópico de Cochabamba, donde las lluvias no han cesado, generando problemas en los sembradíos por exceso de humedad en los suelos, según informó el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Roland Morales.

“Ya urge que podamos reunirnos para empezar a trabajar en las mesas técnicas, tal como se comprometió el Gobierno el 21 de diciembre del año pasado”, señaló Morales.

La CAC ha solicitado una reunión inmediata con autoridades nacionales para instalar mesas técnicas que permitan evaluar los daños, activar mecanismos de apoyo y evitar una mayor afectación a la seguridad alimentaria.

Persisten las lluvias y anuncian frente frío

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias continuarán en el país y que se prevé el ingreso de un frente frío desde este lunes 19 de enero por el sector de Santa Cruz, lo que podría agravar el panorama agrícola.

