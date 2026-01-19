TEMAS DE HOY:
“Vamos a poner a Bolivia en el mundo”: ministro Espinoza viaja a Davos para participar en el Foro Económico Mundial

Antes de partir, el titular de Economía destacó el carácter estratégico de la participación boliviana en el evento.

Charles Muñoz Flores

18/01/2026 21:33

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez. FOTO: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Bolivia

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, emprendió este domingo viaje a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, el encuentro más relevante del sector privado a nivel global, donde se congregan líderes empresariales, inversionistas y autoridades para debatir el rumbo de la economía mundial.

“Camino a Davos, el principal foro económico del sector privado del mundo, donde se reúnen los principales inversionistas y se discute el futuro de la economía mundial”, expresó Espinoza en un video difundido por el Ministerio de Economía, previo a su arribo al evento internacional.

La presencia de Bolivia en este espacio tiene como objetivo posicionar el potencial económico del país en el mapa financiero global y abrir nuevas oportunidades de inversión que contribuyan al crecimiento nacional. 

Antes de partir, el titular de Economía destacó el carácter estratégico de la participación boliviana en el evento.

“Ahí vamos, representando a Bolivia, a hablar de Bolivia, a poner Bolivia en el mundo. Se vienen tiempos mejores y estamos cada vez más cerca de eso”, afirmó.

 

 

