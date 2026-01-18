Bolivia rivaliza hoy ante Panamá en un amistoso previo al repechaje

Bolivia enfrenta esta tarde a Panamá desde las 17:00 en el estadio IV Centenario de Tarija, en lo que será el penúltimo partido amistoso previo al repechaje. Ambos planteles llegan con varias ausencias, entre ellas jugadores considerados titulares habituales.

Con el propósito de dar rodaje a futbolistas que no fueron iniciales en partidos anteriores y evaluar si pueden ser convocables para la lista final del repechaje, Bolivia recibe hoy a Panamá, una selección que a simple vista no parece presentar mayores complicaciones, pero que en el historial registra cinco amistosos disputados, con tres triunfos para los centroamericanos y dos para la Verde, lo que refleja la complejidad de este rival.

Óscar Villegas señaló en conferencia de prensa que los centroamericanos son “un rival de mucho respeto”, aunque remarcó que Bolivia intentará “aprovechar sus puntos débiles para sacar el partido adelante”.

Por su parte, el mediocampista panameño José Murillo afirmó que Bolivia tiene “un buen presente en el ámbito futbolístico” y que será un rival difícil, considerando que se encuentra en plena preparación para encarar el repechaje.

En la selección boliviana no están Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Diego Medina y Yomar Rocha, considerados habituales titulares, mientras que en Panamá están ausentes Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez “Puma”, Adalberto Carrasquilla, Orlando Mosquera y Alfredo Stephens Fajardo.

El antecedente más reciente entre ambos seleccionados corresponde a la Copa América 2024, cuando Panamá se impuso por 3-1.

