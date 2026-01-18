Noche de luto en España: accidente ferroviario deja al menos 21 fallecidos

Al menos 21 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas, 30 de ellas de gravedad, tras un grave accidente ferroviario ocurrido la noche del domingo en el sur de España, informó la Guardia Civil.

El siniestro se registró alrededor de las 19:45 (hora local) cerca de la estación de Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuando un tren de la empresa Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, por donde circulaba un convoy de Renfe, con el que colisionó. Ambos trenes terminaron descarrilados, según confirmó Adif, gestor público de la red ferroviaria.

El consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmó que todos los heridos fueron evacuados a hospitales para recibir atención especializada.

Puente calificó el hecho como “tremendamente extraño”, al señalar que ocurrió en un tramo recto, con un tren “prácticamente nuevo” y una vía “completamente renovada”. Agregó que el impacto provocó que las primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas y que parte de los vagones cayeran por un talud de cuatro metros.

Equipos de emergencia, bomberos y personal sanitario trabajaron durante horas en un escenario descrito como “amasijos de hierro”, con vagones retorcidos que dificultaron las labores de rescate, según relató Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba.

Testimonios de pasajeros describieron momentos de pánico y caos. “Esto parece una película de terror”, dijo a La Sexta Lucas Meriako, viajero del tren de Iryo. Otra pasajera, Montse, aseguró a TVE: “He dado vueltas de campana. Había gente chillando”.

En el tren de Iryo viajaban unas 300 personas y en el convoy de Renfe más de 100. La Casa Real expresó su preocupación por el accidente, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su agenda y manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas.

El Ministerio de Defensa desplegó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, y se habilitaron espacios de atención a familiares en estaciones de Andalucía y Madrid. Como consecuencia del siniestro, las líneas de alta velocidad entre Madrid y el sur del país quedaron suspendidas.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación.

