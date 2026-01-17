“Hoy elegimos la integración real”: Rodrigo Paz destaca el rol de Bolivia en el acuerdo Mercosur–UE

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, viajó este sábado a la República del Paraguay para participar en la firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, un encuentro considerado clave para la proyección económica y comercial de la región.

Durante su intervención, el mandatario destacó las decisiones asumidas por su gobierno en materia económica y aseguró que, pese a las dificultades iniciales, se ha logrado estabilidad en el país.

“Desde los años 70 nunca antes se animaron a sacar las subvenciones como parte de una mentira establecida en nuestra economía”, afirmó, señalando que esta medida fue postergada por décadas.

Paz reconoció que los primeros meses de gestión no han estado exentos de conflictos y presiones. “Sí con turbulencias, sí con acciones de las viejas organizaciones que no quieren que la democracia exprese el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de nuestros pueblos”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que a dos meses de gobierno se han conseguido avances significativos.

El presidente sostuvo que Bolivia avanza en un proceso de transformación institucional con el objetivo de fortalecer su rol dentro del bloque regional. “Hemos logrado estabilizar nuestra economía y estamos empezando a cambiar las instituciones para estar a la altura de un Mercosur que entienda que Bolivia es un aliado, no una carga, sino parte del desarrollo y del futuro”, enfatizó.

Además, el mandatario compartió en sus redes sociales un mensaje centrado en la apertura global y el fortalecimiento de la identidad nacional, en línea con su discurso en el evento:

“Estamos trabajando para posicionar a Bolivia en el mundo y que el mundo vuelva a Bolivia. Esto se traduce en inversiones de Sudamérica, países fronterizos y Europa, para demostrar que el boliviano sabe producir y trabajar. Buscamos que el boliviano no se vaya de Bolivia, sino que se quede en su nación. Nunca más el aislamiento entre naciones hermanas; el diálogo y la confianza son el único camino hacia el futuro. En Bolivia, no repetiremos el pasado: hoy elegimos la integración real”.

La presencia del mandatario en este evento internacional busca reafirmar el compromiso del país con la integración regional y la apertura a nuevos mercados, en un contexto de reconfiguración económica tanto a nivel nacional como internacional.

