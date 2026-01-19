TEMAS DE HOY:
Exministro Néstor Huanca permanece en celdas de la Felcc a la espera de su traslado a Patacamaya

En el mismo recinto se encuentra también el exministro Mamani, para quien la Justicia determinó detención domiciliaria. Debido a la demora en la conclusión de los procedimientos, no se descarta que ambas exautoridades pasen una noche más en celdas de la Felcc de La Paz.

Charles Muñoz Flores

18/01/2026 21:05

Exministro Néstor Huanca sigue en celdas de la Felcc y espera traslado. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
La Paz, Bolivia

El exministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca Chura, permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz, a la espera de la orden judicial que disponga su traslado al penal de Patacamaya, donde deberá cumplir detención preventiva por el lapso de cuatro meses.

Según informó su defensa legal, el mandamiento de traslado aún no fue emitido; sin embargo, se prevé que el trámite pueda concretarse en las próximas horas o, en su defecto, el día lunes. Mientras tanto, Huanca continúa bajo custodia policial.

 

 

En el mismo recinto se encuentra también el exministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani Ticona, para quien la Justicia determinó detención domiciliaria. No obstante, esta medida aún no se ejecuta debido a que los trámites administrativos siguen en proceso. Mamani deberá pagar una fianza de Bs 50.000, cumplir con arraigo, presentarse ante el sistema biométrico del Ministerio Público dos veces al mes y someterse a la verificación de su domicilio.

Debido a la demora en la conclusión de estos procedimientos, no se descarta que ambas exautoridades pasen una noche más en celdas de la Felcc de La Paz: uno a la espera de su traslado al penal de Patacamaya y el otro para concretar su salida bajo detención domiciliaria.

 

Huanca y Mamani ejercieron como ministros de Desarrollo Productivo durante el gobierno del presidente Luis Arce y son investigados por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en el marco del caso de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), relacionado con la venta irregular de harina subvencionada.

La Justicia determinó la detención preventiva de Huanca al considerar concurrentes los riesgos procesales establecidos en los artículos 233, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, según reportó el canal estatal. En tanto, Mamani fue beneficiado con medidas sustitutivas.

De acuerdo con autoridades del actual Gobierno, el presunto daño económico al Estado por este caso asciende a Bs 6,6 millones. Por este mismo proceso, ya cumplen detención preventiva otras personas, entre ellas el exgerente de Emapa, Franklin Flores, y el dirigente panificador Rubén Ríos, quienes también son investigados por su presunta participación en los hechos.

