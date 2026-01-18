SERECÍ La Paz amplía atención por enero: conozca los nuevos horarios

Ante el incremento de trámites civiles en La Paz, el SERECÍ activó un horario especial durante enero. La medida busca facilitar el acceso a documentos clave para procesos educativos y personales.
18/01/2026 11:21
El Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) La Paz informó que, durante todo enero de 2026, sus oficinas atenderán en horario extendido, con el objetivo de agilizar la atención al público ante el incremento en la demanda de trámites.
Según el comunicado oficial, la medida responde al cumplimiento del Instructivo TSE-SERECÍ-DN N.º 007/2026 y se aplicará en todas las dependencias que emiten duplicados de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.
Nuevos horarios de atención:
Días: De lunes a viernes
Horario: De 06:00 a.m. a 17:00 p.m. (horario continuo)
Vigencia: Durante todo el mes de enero de 2026
El SERECÍ indicó que esta ampliación busca facilitar a la población el acceso oportuno a sus documentos civiles, en especial en temporada de inscripciones escolares, universitarias y otros procesos que requieren certificados actualizados.
¿Qué trámites se atienden y cuánto cuestan?
Los trámites más solicitados en esta época son:
Certificado de nacimiento: Bs 33
Certificado de matrimonio: Bs 34
Certificado de defunción: Bs 34
