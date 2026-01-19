“Entraron con armas de fuego”: Delincuentes saquearon domicilio y se llevaron más de Bs 80 mil

Un grupo de al menos tres sujetos ingresó a un domicilio del barrio El Trigal 2, en Santa Cruz, y se llevó más de 80 mil bolivianos en efectivo y objetos de valor. Los antisociales cortaron la electricidad, forcejearon ventanas y portones, y cometieron el hecho mientras la familia no se encontraba en el lugar.

La víctima relató que “ingresaron por la ventana, rompieron el lado de la ventana, pisaron el sofá, sacaron la tele plasma que había en la sala, el microondas, las garrafas, y se dirigieron hacia los dormitorios, llevándose dinero, ropa y objetos electrónicos como un PlayStation y otra plasma”.

Sobre la peligrosidad del hecho, agregó que “se ve claramente en las cámaras que ellos ingresaron con armas de fuego. Gracias a Dios no estábamos en ese momento, porque sabemos estar atentos a nuestras cámaras de seguridad”.

La afectada señaló que ya presentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y espera que los responsables sean capturados.

La policía revisa las imágenes de las cámaras de vigilancia para identificar y dar con los autores de este robo, que ha generado alerta en la ciudadanía.

