Caso Yuvinca y asesinato en El Urubó: Santistevan analiza crímenes que conmocionan a Santa Cruz

El coronel Jorge Santistevan, experto en seguridad y defensa, brindó un análisis detallado sobre dos hechos que han conmocionado a Santa Cruz: el caso de la muerte de la niña Yuvinca y el asesinato de un joven de 26 años en la zona del Urubó.

Sobre el caso Yuvinca, ocurrido en un entorno familiar, Santistevan señaló que las investigaciones comenzaron tarde y que la falta de un instituto de identificaciones forenses en Santa Cruz retrasa los procesos.

"Tenemos que pedir equipo, personal de otros departamentos para que vengan y realicen ese trabajo. Eso hace que se retracen todas las investigaciones y se vayan perdiendo con las horas y el tiempo, precisamente las evidencias y los indicios", explicó.

Además, advirtió que la carencia de personal especializado y de equipo adecuado contribuye a retrasos y posibles alteraciones en las pesquisas: "No existe personal altamente capacitado… no tienen ese material. Entonces, evidentemente, la investigación sufre retrasos y también sufre alteraciones".

Respecto a la detención preventiva sin plazo de un familiar implicado, el coronel precisó que esta medida busca asegurar la investigación.

"Para evitar y asegurar la investigación es que ponen sin plazo… no es lo mismo sin plazo a plazo indefinido. Se aplica un plazo razonable, en el que el juez cree que el fiscal va a terminar las investigaciones en un término no mayor a los tres años", indicó.

Muerte en el Urubó

En relación al asesinato del joven de 26 años en El Urubó, Santistevan afirmó que este tipo de crímenes con sicarios envía un mensaje claro.

"El primer mensaje que dan los sicarios es de que ellos le han perdido el temor y el miedo a las autoridades. Ellos pueden asesinar donde quieren", dijo.

Señaló que los motivos de estos asesinatos suelen ser rivalidades, estafas o traición por información proporcionada a terceros. "Hay tres motivos importantes: primero, rivalidad entre ellos; segundo, cuando los estafan; y tercero, cuando son informantes infiltrados".

Además, destacó la precisión de los sicarios: "Al igual que el capitán Aldunate, que estaba con su pequeña hija al lado, no le roza un solo disparo… los disparos que le dan de baja han sido aquellos dos disparos que le dan en la cabeza ya cuando el vehículo se detiene".

Santistevan enfatizó la existencia de un autor intelectual: "Obviamente, el jefe de la mafia, y los sicarios son personas altamente capacitadas en el manejo de las armas".

Santistevan hizo un llamado a las autoridades para reforzar la investigación y atender los vacíos en seguridad que permiten que estos hechos se repitan.

