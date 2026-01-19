“Disparó contra mi hijo”: padre de teniente asesinado exige extradición del acusado capturado en Perú

La Policía Nacional del Perú capturó en las últimas horas a Andrés Acosta Loja, identificado como el presunto autor material del asesinato de un teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), ocurrido durante un operativo encubierto en noviembre de 2023.

La detención se produjo en la región de Ucayali, tras un operativo ejecutado por efectivos policiales peruanos.

José Luis Torrez, padre del oficial fallecido, confirmó la captura y destacó el trabajo conjunto que permitió dar con el acusado.

“El día sábado en la noche recibí información de que se había efectuado una redada gracias a la participación efectiva de la policía del Perú y al compromiso del nuevo comandante de Ucayali, el general Manuel Centeno”, señaló en El Mañanero.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Acosta Loja fue señalado como quien disparó contra el teniente durante la operación encubierta.

“Él se encontraba en el lugar, él abrió fuego, él disparó contra mi hijo. Fue identificado como el autor material de este doble crimen ocurrido el 10 de noviembre de 2023”, afirmó Torrez, quien además indicó que existen imágenes de cámaras de seguridad que vinculan al acusado con el hecho.

El padre de la víctima también denunció demoras y negligencias en los procesos de extradición, recordando que el acusado ya había estado detenido anteriormente en el Perú.

“En más de un año nunca hallé eco en las autoridades. Si la extradición se hubiera dado a tiempo, hoy no estaríamos hablando de una nueva fuga”, sostuvo.

Exhortó a las autoridades bolivianas a actuar con celeridad: “Insto a la Fiscalía, al Tribunal de Justicia y a la Policía a hacer todo el esfuerzo necesario para que este ciudadano no vuelva a escapar y sea extraditado a Bolivia”.

