Fiscalía y Policía investigan la muerte de una mujer en un restaurante mientras celebraba su cumpleaños

Una mujer perdió la vida mientras celebraba su cumpleaños en un restaurante ubicado en el cuarto anillo de la doble vía a La Guardia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho es investigado por la Policía y la Fiscalía.

Según informó la fiscal asignada al caso, Rosemary Barrientos, personal de la División Homicidios y peritos acudieron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo. La autoridad señaló que la mujer no presentaba signos de violencia visibles.

“Se ha procedido al traslado del cuerpo a la morgue para que el médico forense determine la causa exacta de la muerte”, indicó Barrientos.

La fiscal también explicó que las personas que acompañaban a la mujer en la mesa acudieron de forma voluntaria a dependencias de la Felcc para brindar su declaración y explicar lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba celebrando su cumpleaños cuando se cayó y posteriormente falleció. Como parte de la investigación, se realizó el secuestro del DVR de las cámaras de seguridad del restaurante para verificar lo sucedido.

El caso continúa en investigación mientras se espera el informe forense que permita esclarecer las causas del deceso.

