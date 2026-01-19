Fiscalía y Policía investigan la muerte de una mujer en un restaurante mientras celebraba su cumpleaños

Según informó la fiscal asignada al caso, Rosemary Barrientos, personal de la División Homicidios y peritos acudieron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo. La autoridad señaló que la mujer no presentaba signos de violencia visibles.
19/01/2026
Una mujer perdió la vida mientras celebraba su cumpleaños en un restaurante ubicado en el cuarto anillo de la doble vía a La Guardia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho es investigado por la Policía y la Fiscalía.
Según informó la fiscal asignada al caso, Rosemary Barrientos, personal de la División Homicidios y peritos acudieron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo. La autoridad señaló que la mujer no presentaba signos de violencia visibles.
“Se ha procedido al traslado del cuerpo a la morgue para que el médico forense determine la causa exacta de la muerte”, indicó Barrientos.
La fiscal también explicó que las personas que acompañaban a la mujer en la mesa acudieron de forma voluntaria a dependencias de la Felcc para brindar su declaración y explicar lo ocurrido.
El caso continúa en investigación mientras se espera el informe forense que permita esclarecer las causas del deceso.
