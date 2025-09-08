Aseguran que “la juventud y la altura son la clave de Bolivia ante Brasil”

El periodista Jaime Vega, en el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, señaló que la Selección Nacional llega al partido contra Brasil en El Alto con una ventaja clave: la juventud de sus futbolistas y la localía en la altura. “Hoy por hoy esa es la posibilidad mayor que tiene Bolivia para derrotar a Brasil”, afirmó.

Vega también recalcó que, además de conseguir un triunfo, será necesario que Venezuela no sume en su duelo contra Colombia para que la Verde logre acceder a la zona de repechaje rumbo al Mundial 2026.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA.

De cara al futuro, el comunicador sugirió poner el foco en mejorar las competencias locales de divisiones menores, con el fin de elevar el nivel del fútbol boliviano a largo plazo. “Se debe jugar en El Alto, pero preocupémonos por mejorar la competitividad interna de nuestro país”, puntualizó, a pocas horas del duelo decisivo que Bolivia disputará en el estadio Municipal de Villa Ingenio.

